根據防衛部落格（Denfence Blog）報導與由軍備研究專家們共同營運的「烏克蘭武器追蹤」（Ukraine Weapons Tracker）推特畫面顯示，俄羅斯正在將60年前的古董級坦克T-62運往前線，表示俄軍前線坦克損失慘重，才要將1962年至1975年在蘇聯生產的T-62戰車從封存狀態取出。

根據推特出現的照片顯示，載有T-62的貨運列車已經抵達目前由俄軍佔領的烏克蘭南部城市梅利托波爾（Melitopol）。

It is quite possible that these relics will be transferred to LNR/DNR forces, as previously other vintage equipment was delivered to them from Russia, including Grad-1 MLRS and MT-12 AT guns.



But we can't rule out that in the end they will be used by Russian troops. pic.twitter.com/1G28wnRkCg — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 25, 2022

T-62是蘇聯1960年代的主力戰車，1959年製造完成，1961年服役。俄羅斯軍方有大約2500輛T-62戰車庫存，其中大部分是在1960至70年代製造的，不過在1980年代進行了現代化改造有T-62M、T-62MV等型號，T-62後來被新型的T-64、T-72坦克取代。

#Ukraine: Videos recently appeared showing ancient T-62M & T-62MV tanks being moved from military storage in Rostov Oblast & Crimea, for possible use in UA.



These are stored in the Russian mobilisation reserve- but most were already donated to Tajikistan, LNA (Libya) & Syria. pic.twitter.com/o8WEHsK2CM — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 25, 2022

「烏克蘭武器追蹤」（Ukraine Weapons Tracker）推特表示，這批坦克可能是從羅斯托夫（Rostov）和克里米亞的軍事倉庫中取出，大部分應是T-62M、T-62MV，這些老舊坦克放在俄羅斯動員儲備中，但大部分已經捐贈給塔吉克、利比亞和敘利亞。

而這些T-62系列坦克很有可能被轉移給盧干斯克人民共和國（LNR）或頓涅茨克人民共和國（DNR）的部隊，因為之前他們的武器如Grad-1 MLRS火箭炮、MT-12 AT反坦克炮都是俄羅斯提供。但也不能排除給俄軍使用的可能性。