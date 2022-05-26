3年前國安局特勤人員利用總統專機出訪機會夾帶9793條私菸，前少校吳宗憲、張恒嘉一審遭依貪汙罪分別重判10年4月、10年2月，上訴後，二審台灣高等法院認為2人有逃亡之虞，裁定從6月3日起延長限制出境、出海8月。張恒嘉限制住居准予變更為新北憲兵隊。

2019年7月22日，蔡英文總統結束12天「自由民主永續之旅」返台 ，調查局查獲國安局官員趁總統出訪機會夾帶近萬條私菸，企圖透過 國賓禮遇通道闖關入境，創下桃園機場夾帶私菸最大數量紀錄。

遭起訴的8名國安局軍士官，一審台北地方法院認定他們濫用特權，超額訂購免稅香菸，嚴重損害國家形象及國際聲譽，吳宗憲、張恒嘉分別被重判有期徒刑10年4月、10年2月，另6人各判刑6年2月到7年 不等，追徵沒收8人犯罪所得789萬多元。

上訴後，吳宗憲、張恒嘉因境管期限將屆滿，高院日前開庭訊問後，認為2人所涉案件經一審判處罪刑，且刑責非輕，可見犯罪嫌疑確屬重大，且有相當理由足認有逃亡之虞，且所涉漏稅物品標的之數量、金額甚鉅，有繼續限制出境、出海之必要，裁定延長境管8月。

高院指出，台北地院先前對張恒嘉所為限制住居之處分，張恒嘉均能按時到庭，而張因調職之故有變更原限制住居處所之必要性，他聲請變更限制住居地，自應准許，變更為新北憲兵隊。可抗告。