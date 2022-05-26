警方並協助婦人聯繫其子表達關心，黃婦的存款才得以保住。(警方提供)

7旬黃姓婦人日前於臉書上遇到「小偉」(化名)的男子主動加好友，隨後互加LINE開始聊天，小偉佯稱在台灣出生、單親，從小被瑞典養父母帶至瑞典扶養，現為聯合國軍醫；想來台灣開診所當牙醫師，並表示將寄其牙醫證件、美金、戒指的包裹給黃婦幫忙保管，之後到台灣再找她取回，詐騙慣用的手法讓黃婦差點受騙。

1名自稱外送公司人員，後來就主動與黃婦加LINE，表示小偉包裹於24日早上7時40分會送至桃園機場，並由海關審核，完成通關後會再通知。隨後又接到外送公司通知，包裹審核不合格遭沒收，若要合格通關必須匯款新台幣22萬及2700美金予海關，2700美金是要列印公文讓包裹合格，並要求黃婦限時贖回。

黃婦心疼小偉小時候失去父母，且由瑞典養父母扶養長大，心生憐憫，遂詢問小偉怎麼辦？小偉表示，價格可改為12萬，包裹內有美金，等領到包裹就可先將錢拿回，黃婦聽聞後聯繫外送公司，並將通關費用砍價到剩6萬，至郵局匯款時，行員察覺有異，遂通知警方到場了解。

員警了解案情後，向黃婦解說此種狀況係詐騙集團常用之手法，並協助婦人聯繫其子表達關心，家屬及黃婦感謝警方協助識破詐騙手法，其存款才得以保住。

所長裘景智表示，近年來詐騙事件頻傳，手法更是推陳出新，民眾若接到陌生電話要求匯款、轉帳或提領，切勿受騙，立即撥打165反詐騙專線或至附近派出所求證，謹記防詐騙3要訣「冷靜、查證、報警」，以免受騙上當。