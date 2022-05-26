18歲德州濫射槍手拉莫斯（Salvador Ramos）的母親打破沉默談兒子

18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日持槍，在家先向外祖母開槍，導致她重傷，接著開車闖入美國德州尤瓦迪（Uvalde）羅布（Robb）小學濫射，導致19名小學生，還有兩名教師在內，共21人死亡。然而，他母親安德里安娜•雷耶斯（Adriana Reyes）說，她很驚訝兒子會這麼做，並堅稱他不是個暴力分子。

據《每日郵報》（Daily Mail）25日報導，安德里安娜坦承，兒子獨來獨往，習慣把話放在心裡，並沒有很多朋友，但她駁斥有關他們母子關係不睦的傳聞。不過，她並未說明，自己是否如外界所說，由於染上毒癮，以致兒子拋下她，從北達科他州跑去德州投靠66歲的外祖母岡薩蕾茲（Celia Gonzalez）。拉莫斯被警方擊斃後，目前安德里安娜正在醫院，在床邊照顧被兒子開槍轟臉，以致狀況危急的母親。

Adriana Reyes Biography Adriana Reyes Wiki

The mother of the 18-year-old freak who shot 19 children and two teachers to death at a Texas elementary school said she was "surprised" byhis fatal outburst, saying "my son was not a violenthttps://t.co/HfgrdkPqQP pic.twitter.com/Rm0EKYHbfP — wiki fox news (@fox_wiki) May 25, 2022

拉莫斯18歲生日時買了兩把AR-15步槍，並上社群網炫耀，暗示可能行凶。不過，稍早拉莫斯的外祖父羅藍多•雷耶斯（Rolando Reyes）說，家人根本不知道他上星期買了兩枝步槍。74歲的羅藍多說，外孫很沉默，多數時間都獨自待在房裡。

另一方面，安德里安娜則說，兒子並不暴力，而他的所為令她吃驚。「我為那些家庭禱告，我為那些無辜的孩子禱告，真的。」此外，她駁斥了有關他們母子不睦的報導，並說上星期一他生日時，兩人才見過面，她還送了兒子卡片和史努比填充玩具當禮物。