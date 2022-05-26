本土疫情持續多日停留在單日八萬多人確診，持續處於高原期，到底何時能過高峰而恢復正常生活？原本預估9月民眾可以恢復正常生活的台大感染科醫師李秉穎今天改口，直言九月恐怕是最樂觀估計，從最近幾天呈現平平的流行曲線呈現高原的模式來看，顯示表示民眾的防疫警覺性增加，疫情仍在緩升，未來也會緩降，很難四個月內完全平息。

本土疫情昨日新增8萬9352人染疫，但死亡人數新增76人刷下新高，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人、台大感染科醫師李秉穎今天上午接受網路電台專訪時表示，目前疫情曲線維持在高原，連續多日都是在8、9萬上上下下起伏，是否已經進入高峰，不能看一兩天變化就下定論，本周疫情是否會持續上、下仍需再觀察。至於死亡人數持續增加，他認為，是在預期之內，最近死亡是反應前陣子高峰的狀況，疫情流行處於高峰時，確診病患若經幾天的急救沒有效果就會死亡。

不過他認為，目前台灣的致死率仍維持在萬分之8到9，比起兩年前一開始本土流行時已經低了很多。

李秉穎表示，從目前流行趨緩緩步上升的曲線來看，也會緩步下降，九月恢復正常生活是「最樂觀的估計」，因日韓也是緩升、緩降超過四個月了疫情仍持續，沒有平息，但只要群體免疫達一定程度，應能適度開放。

若7月底高峰都已經過去，屆時是否能透過群體免疫達到完全自由活動？李秉穎說，屆時群體免疫也頂多百30、40%的人得到感染而已，想要完全自由活動，恐怕也沒那麼快。