中華航空今 (26) 日上午舉行股東常會，華航董事長謝世謙表示，展望今年的客運市場，華航積極為旅運需求布局準備，隨著各國疫情趨緩及邊境管制陸續鬆綁，全面規劃各航線增班，並將配合政府開放程度，機動調整客運班次；以 A321neo 新機優化區域航線產品，並爭取高收益之三、四航權客源，迎接市場及旅客期待。

華航 110 年度個體全年營業收入為新台幣 1321.40 億元，營業淨利 193.20 億元，全年稅前淨利 119.74 億元，每股稅後盈餘(EPS) 1.67 元。

華航去年營運創下佳績，成為全球航空業少數獲利的公司，以「貨運為主、客運為輔」的經營方針，除寫下貨運營收新高的歷史紀錄，更維繫台灣產業及經濟脈動，也全力協助全球防疫工作，迄今已載運超過 1 億劑新冠疫苗。

謝世謙表示，華航持續優化機隊營運規模暨活化航機資產，為迎向高效能省油航機的趨勢，華航雙向擴張客貨機隊，A321neo 新世代客機自 110 年底引進，陸續投入東北亞、東南亞及兩岸等航線營運；777F 貨機在 109 年底交機引進的時機，適逢全球航空貨運高峰的最佳時刻，也成為獲利主力。

華航高效整合客貨機運能配置，提高貨機使用率，並優先布局於營收較高之利基航線，把握去年第四季進入貨運傳統旺季及歐美節慶購物商機，在海運壅塞未見趨緩等因素帶動下，加深市場對空運艙位迫切需求，持續推升運價。

華航並整合客貨運航網，完整布局亞洲、歐洲、美洲等共 17 個國家、39 個航點，致 110 年度貨運收入較 109 年增加 52.09 ％，單季貨運營收更寫歷史新高，在疫情期間創造貨運佳績。

全球持續防疫，貨運市場在海運塞港、缺櫃及供應鏈瓶頸短期內無法全面改善的情況下，可以預期安全、高穩定度及高時效性的航空貨運，仍將是引領航空公司營收成長的主力。華航目前已交付 4 架 777F 貨機並持續引進，預期第 4 季全貨機機隊將增加至 23 架規模，為強大的貨運機隊增添獲利動能。

華航另外新購買的 4 架 777F 貨機也將自 2023 年開始陸續到位，並於 2024 年交付完畢，屆時將以領先國籍業者的貨機機隊規模及綿密航網優勢，持續提升獲利能力。

客運部分，各國實施邊境管制與嚴格檢疫措施等普遍限制，去年第四季國際疫情更因病毒產生變異，使旅客驟減、航班大幅取消，客運需求進一步減少，致 110 年度客運收入較 109 年度減少 83.26 ％。