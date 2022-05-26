由於勞資談判有突破，台鐵工會昨日宣布取消端午節不加班活動。交通部長王國材今日表示，希望接下來半年和工會及台鐵員工好好溝通16個子法的內容

工會的決定是一個好的開始，希望後面不要再有任何不加班活動。

立法院交通委員會今日邀請交通部專案報告「因應端午連假大眾運輸疏運及防疫規劃」及「觀光、旅館、客運等振興補貼方案」並備質詢，王國材會前受訪做出上述表示。

台鐵企業工會昨日召開擴大常務理事會並宣布暫緩端午節不加班活動，不加班連署書備而不用。工會表示，由於資方同意鐵路工會訴求，端午節「勉同意出勤」；但中秋、國慶及九合一選舉投票日不加班活動發動與否，視政府是否落實承諾而定。

王國材表示，昨天台鐵工會經過很理性、但是裡面也有不同意見的討論，決定端午節取消不加班活動，也希望跟台鐵局、交通部好好談16個子法，「我對此表達非常的感謝。」後續16個子法希望年底前可以通過，從現在開始有半年時間，希望可以針對16個子法的內容跟工會好好溝通，期待勞資雙方對台鐵公司的未來、他們有任何想法、願景，可以好好討論。

王國材說，端午節很多客運業訂票3成以下，運量可能比較少，雖然是台鐵工會考量取消不加班的原因之一，但他相信台鐵工會也會顧慮到民眾在第二次「不加班」所受到的衝擊；另外他認為台鐵工會也願意對後續公司化坐下來談。

至於台鐵工會表示接下來連假不排除不加班，王國材說，昨天他跟交通部內部也有一些討論，接下來如何推動，包括交通部推動小組擬好的16個子法，怎樣一個個端出來，跟台鐵員工和工會討論並做一些改進。「我想昨天他們的決定已經是一個好的開始，我希望後面不要再有任何不加班活動。」