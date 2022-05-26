石崇良也特別提醒65歲以上、慢性腎病、糖尿病、心血管疾病、孕婦等12項風險因子者，若快篩陰性，但卻有症狀，仍應儘早就醫診斷，決定是否接受PCR採檢，以利及早投藥治療，避免病情轉為重症。（中央流行疫情指揮中心提供／林周義台北傳真）

國發會昨指出，立法院黨團協商對於紓困條例及特別預算施行的延長有共識，同意政院延長到明年6月的請求。衛福部次長石崇良今表示，疫情方興未艾，原本的條例是到6月30日截止，但我們評估疫情不會在今年6月底告一段落，確實有延長的必要。

針對當前疫情，台北市長柯文哲昨日表示，目前狀況下，大概洪峰已經過了，高原期維持多久不曉得，不可能馬上過去，大概4個禮拜。他指出，「首都生活圈洪峰過了，接下來中南部壓力會上來，但咬緊牙關撐過，2個月後台灣就解封」。對此石崇良回應，關於疫情發展的預測很多 ，我們還是一步一步看著疫情的變化來做合理的推估。

今是全民快篩陽經診斷可視同確診的上路首日，專家認為此舉有助找出潛藏的黑數，距離8成的群體免疫將更近。石崇良表示，快篩陽視同確診，可以省下很多PCR量能，因此指揮中心放寬PCR條件，等於是「擴大採檢」的概念，對黑數的發現就會更好。

石崇良也特別提醒65歲以上、慢性腎病、糖尿病、心血管疾病、孕婦等12項風險因子者，若快篩陰性，但卻有症狀，仍應儘早就醫診斷，決定是否接受PCR採檢，以利及早投藥治療，避免病情轉為重症。