總統蔡英文上周雖至新竹市、桃園市視察防疫準備，卻未至疫情最嚴重的雙北市，引發在野黨痛批。蔡總統24日在台北市副市長黃珊珊等人的陪同下，則是到台北榮民總醫院視察。對此，國民黨智庫執行長柯志恩昨(25日)在政論節目中直言，「不要再幫總統去安排視訪了，每次視訪這種大陣仗，然後每次講的都屬於這種讚美、辛苦了這樣的話」。

蔡英文昨在臉書貼出視察的影片表示，去完台北榮民總醫院，感受很深，北榮醫護的使命感讓人難忘，她也相信只要我們繼續堅持努力，我們一定可以打敗病毒。她也說，打敗病毒當然也需要中央和地方的聯手合作。

柯志恩昨在政論節目《少康戰情室》中說，不管行政流程，包括排隊、藥物等等這些，純粹就是顯示我們真的是沒有超前，總統應該清楚告訴我們哪邊的不對，我們未來應該怎麼樣，即使未來已經很晚了，「我真的不能理解，所以我最後講，不要再幫總統去安排視訪了，每次視訪這種大陣仗，然後每次講的都屬於這種讚美、辛苦了這樣的話，我們真的不需要」。

節目主持人趙少康則接著說，其實蔡總統應該把衛福部長陳時中找來，質疑「為什麼不早一點把這些東西準備好」、「快篩不夠、藥劑不夠，你搞什麼鬼」。