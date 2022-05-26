台北市兒童BNT疫苗開打，副市長黃珊珊26日前往銘傳國小視察時指出，原本預約莫德納疫苗改成BNT的棄打潮高達8成，尊重家長的選擇，另外外界關注下周是否持續遠距教學及提早放暑假，黃珊珊強調，須待市長柯文哲決策後下午再對外說明。

黃珊珊今早前往銘傳國小視察學童施打疫苗，她指出，有325位施打BNT、22人接種莫德納，全校施打率達5成，將在6月3日前打完。

她表示，原本有135人預約莫德納，後來兒童BNT來台後，有114人抽單，棄打潮高達8成，不過這也是家長的選擇、很正常，BNT兒童疫苗已有加量，從原本7000多增至1.2萬劑、醫院有1.9萬劑，其他保留給學校，只要中央提供就會盡快打完。

至於下周是否繼續採取遠距教學及提早放暑假，黃珊珊說，必須等柯文哲決策後，下午再對外說明。

銘傳國小家長會長潘宗毅指出，家長一開始還不確定順利施打BNT，在選擇莫德納有很多疑慮，確定BNT可以施打後，莫德納抽單率很高，也吸引不想打疫苗的家長加入，這一波有超過5成施打率。

他還提到，高年級生的家長會問孩童意願，想打哪一種疫苗，經討論後也大多會尊重孩子決定。