端午節在即，但疫情居高不下，觀光業者期待的連假旅遊衝一波商機，恐怕要落空！交通部長王國材今（26）日表示，跟行政院有60億元振興預算給旅行、旅宿、觀光遊樂業，今天行政院會如果通過的話，交通部就會開始運作。

立法院交通委員會今日邀請交通部專案報告「因應端午連假大眾運輸疏運及防疫規劃」及「觀光、旅館、客運等振興補貼方案」並備質詢，王國材會前受訪做出上述表示。

王國材表示，跟行政院有60億元振興預算，行政院也初步同意，其中5億是給客運振興補助，其他55億是給旅行、旅宿、觀光遊樂業。

王國材說，現在已經走向與病毒共存、正常生活的時期，因此這次是用「振興」的精神。「所謂的振興就是：你要組到一定的團、有人住你的旅宿、有人去你的遊樂園、有人搭你的公路客運，我們才會補助；跟以前紓困不一樣，以前是業者沒有做任何事情，交通部都給人頭補助。」

至於是否6月開始補助？王國材說，今天行政院會如果通過的話，交通部就會開始運作。

媒體問及，由於疫情高漲，很多民眾自動不出遊，是否振興會推不動？王國材說，現在是不阻止任何經濟觀光活動，但是要做好防疫，在這個基礎下與病毒共存，中間防疫的部分要業者加強。