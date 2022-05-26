今早下起毛毛雨，張善政與羅智強穿著輕便雨衣行腳。（蔡明亘攝）

張善政透露，目前他正積極找房子，不限特定區域，價格和大小合適即可。（蔡明亘攝）

不談選舉！現身合體羅智強「祈福走桃園」 張善政曝：正在積極找房子

國民黨桃園市長參選人張善政今日一早現身桃園，參與前台北市議員羅智強祈福行腳活動，也是國民黨提名人選後2人首度同框。張善政頻頻被問及選舉議題，皆強調「今不談選舉」，同時他也透露，目前正積極找房子，不限特定區域，只要價位與大小合適就好。

張善政今與羅智強在中壢區祈福走桃園傾聽民意，現場飄著毛毛雨，2人穿著輕便雨衣行腳。羅表示，張主動與他聯絡，希望能來加油打氣讓他很感動，其實不管選不選舉或有沒有職務，為桃園做事的心都不受影響，目前已在桃園走第4天，中壢88個里明天大概能走完，接下來會前往楊梅區繼續走，路上遇到許多民眾反映問題，也會與張一一分享。

羅智強提到，桃園民眾在乎的其實就是如何讓生活更好，無論是否有關疫情，生活中也有一些小無奈，例如昨晚他家附近發生土石流，所幸有暫時處理好，另還有民眾陳情，蘆竹美福倉儲臭了1個月好不容易控制住，昨天又有異味出現，民眾只能痛苦無語問蒼天，很多都是行腳期間聽到的民意。

初次參加的張善政則說，期待聽到民眾在疫情期間生活上遇到的困難，並思考該如何解決，特別強調今天不談選舉，選舉只是一時的，關心桃園是永久的，「我跟智強的交情也是永久的，我們不要被選舉影響到」。

被問到選舉相關話題，包括張善政昨拜會立委魯明哲、萬美玲，以及想送禮給桃園市議長邱奕勝等事，張善政一律避答，僅強調「今天不談選舉的事」。不過談到近期動態，張也透露，他目前正在桃園積極找房子，不限特定區域，只要有適合的價位和大小即可，似乎已準備好落腳桃園。