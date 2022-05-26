上季遺憾沒有入選年度球隊的塞爾提克前鋒塔圖，本季順利成為年度第一隊的一員，他在26日東區冠軍賽G5賽前表示，「這是很大的榮譽，對於能被認可我很感激。」卻對七六人中鋒恩比德列在年度MVP票選第2，卻僅入選年度第二隊質疑票選標準不公。

「上季就是上季，你沒辦法改變了，我現在相當感激能夠入選年度第一隊，這真的很棒，」上季沒有入選年度陣容丟掉激勵獎金的塔圖表示，「並非只為獎金，而是感覺不被尊重，我之前也說過，感覺評選標準太廣泛了，這是讓人失望的部分。」

「上個球季我感覺是否自己算是最優秀的15名球員之一？我可以說百分之一千是的，但這都過去了，我今年入選了，也要嘗試拿下總冠軍，」塔圖說，「我們比上季贏下更多比賽，我開始能夠組織，且更好閱讀比賽，也讓我把節奏慢下來了。」

只是塔圖沒有忘記替自己好友恩比德喊冤，「我認為應該取消位置限制，也要有出賽場次限制，或是有沒有闖進季後賽，恩比德在年度MVP票選第2，卻只入選年度第二隊，這真的沒意義，我認為只要票選最優秀的15名球員就對了，我想評選標準可以做出很多改變。」