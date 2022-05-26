TVBS昨(25日)傳出主播霸凌風波，傳聞有3位女主播同時欺壓某位女主播，不僅對被害者潑灑不明液體，還剪壞對方衣物，但電視台否認。昨新聞瘋傳後，傳聞已經有位涉及霸凌的主播提出離職，而其他加害者也傳出被調離職位，PTT網友昨在八卦版問起TVBS主播誰人氣最高、有望補位？許多人都留言稱是剛竄起的李作珩。

昨TVBS霸凌案傳出後，許多PTT網友便比照官網上的名單扮起鍵盤柯南，瘋狂猜測加害者和被害者的真實身分，同時，也有網友以「[問卦] TVBS主播群 誰人氣最高的八卦？」為題，好奇詢問大家TVBS還有哪些人氣高的主播或記者？引來網友回應：「李作珩啊！其他都雜魚」、「以前覺得夏嘉璐很正」、「作珩最高」、「李很正」、「年輕的錢麗如蠻有印象的」、「李作珩、詹舒涵」。

而李作珩今年初就曾因為好身材引發討論，有人留言寫下：「T台妹記者也太正了吧」，透露自己吃飯配新聞時發現一位美女主播，報新聞時有點兇兇的御姐感，更有人發現該記者胸前扣子幾乎快爆開超吸睛，曬出李作珩報新聞時的截圖，對此，有網友歪樓問：「那個字怎麼念？」，其他人回答：「珩，音恆，google就有的東西還來發廢文」、「李作珩，可以說是TVBS米倉涼子，超正」。

平時有經營IG的李作珩，如今已有2.6萬粉絲，最近她在IG曬出自己一組旗袍照，可見緊身旗袍上身，S曲線的好身材一覽無遺，側面袖子還若有似無地露了小洞，更增添性感，她則跟風分享可能讓外界感到意外的特點，分別是：「是大胃王，一餐可吃下30盎司牛排；不愛吃零食、甜點；國中以前是小胖妹；有汽機車駕照且一次過，但不會用；從沒去過夜店；很累的時候睡十分鐘就能快充；標準計畫控」，引來粉絲說：「30盎司？」、「好羨慕睡十分鐘就能快充」、「今天有看到主播播新聞」。