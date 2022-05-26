韓國大廠三星在半導體先進製程量產進度陷入瓶頸，因4奈米及3奈米製程良率均不如預期，傳出大客戶高通、輝達紛紛轉單給勁敵台積電，外媒爆料三星正秘密籌組「夢幻隊」，預計2025年推出新晶片挑戰蘋果M1產品。

韓媒東亞日報指出，三星將在今年7月籌組系統半導體和智慧型手機新部門，新團隊規模約1000人，目標是在2025年讓Galaxy系列搭載新款自製專用晶片，並期望能在推出的自研處理器性能上超越蘋果M1系列晶片的地位。

報導指出，三星正秘密籌組「夢幻隊」，拚能縮小與蘋果和台積電的差距，而三星正在開發的新晶片組將是Galaxy系列獨有的，傳出三星不會在2023年和2024年推出新的Exynos晶片，就是為了集中火力，為 Galaxy產品研發新的高階自製處理晶片。

台積電與三星等大廠在晶圓代工領域激烈競爭，韓媒BusinessKorea先前報導，台積電將在6月將3奈米研發團隊轉變1.4奈米研發團隊，領先三星開始開發1.4奈米。英特爾也加入戰局，日前喊出要在2024年下半年量產1.8奈米的產品。