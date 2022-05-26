法國網球公開賽盛大開幕，我國好手曾俊欣在首輪惜敗，而西班牙「紅土霸王」納達爾(Rafael Nadal)則氣勢如虹，輕鬆以6：3、6：1、6：4擊敗法國地主選手晉級第三輪，同時拿下生涯大滿貫賽第300勝，追上費德勒(Roger Federer)與喬柯維奇(Novak Djokovic)的腳步，這次他仍有很大機會奪冠。

納達爾飽受傷病困擾，但絲毫不影響他在紅土賽場上的發揮，首輪碰上地主年輕選手穆特(Corentin Moutet)，開賽第2局就破發，以3：0拉開差距，次盤更是壓著對方打，第三盤穆特終於醒來，成功取得破發，不過面對納達爾頻頻施壓他仍敗下陣來，讓出晉級名額，這場比賽只花了2小時出頭就結束。

納達爾也順利摘下大滿貫生涯第300勝，是繼瑞士天王費德瑞369勝、世界球王喬柯維奇325勝後第三位在大滿貫賽取得300勝的球員，而這寶貴勝利又是在擅長的紅土拿下，對納達爾來說想必充滿意義，而納達爾若接下來順利晉級，有可能在8強與喬柯維奇碰頭，這次兩人都被分在上半區。