本週五(5/27)台灣時間上午09:00即將上演美國職籃西區冠軍第五戰，系列賽目前是由例行賽西區排名第三的勇士以3:1領先例行賽第四的獨行俠，率先聽牌的勇士系列賽第五戰回到自家主場，是否有機會直接拿下西區冠軍，並再次站上總冠軍賽的舞台呢？

雙方對戰所產生的化學效應很有意思，獨行俠不愧是聯盟三分防守的第一把交椅，除了是例行賽唯一一支可以把對手場均三分進球數壓制在11球以內的球隊之外，首輪甚至把以三分攻勢著名的爵士守的體無完膚，爵士例行賽場均14.5顆三分進球被獨行俠守到只剩8.2球，命中率則是慘淡的27%！孫子兵法有所謂「善用兵者，避其銳氣，擊其惰歸。」勇士面對獨行俠固若金湯的三分防線並不執著於三分對決，勇士進攻手段多元，增加了「中距離出手」、「小組配合空切」、「強攻籃下」的比重，三分線要是有空檔即合理出手、若對方防守到位則不濫投，數據上來看三分球從原先例行賽45.6%的出手佔比降低至35.6%，但命中率卻可以維持在38.5%之高。

獨行俠方面，無論是球員的默契、進攻手段的變化還是籃板球的掌握都與勇士有所差距，僅靠唐西奇(Luka Doncic)與布朗森(Jalen Brunson)單打所得到的分數有限，進攻無招可使的情況下只剩下其餘球員以大量的三分投射來嘗試跟上勇士的得分，獨行俠從例行賽三分球43.9%的出手佔比提升到了56.4%，這麼高的三分出手佔比說實在有點靠天吃飯的意味，手感佳就有機會扳倒勇士；手感不好則很容易慘遭勇士大比分屠殺。

綜觀本系列賽獨行俠的三分命中率其實並不理想，再加上勇士洞悉獨行俠的進攻意圖大大增加了獨行俠三分投射的難度，週五勇士回到主場西區封王的機會極大，系列賽第五戰推薦喜歡運彩的朋友們「勇士讓分過盤」，「全場小分」或「獨行俠小分」也是可以參考的選項。