隨著天氣逐漸變熱，也到了盛產西瓜的季節，不少人會選擇吃西瓜消暑。日前一名網友到好市多買整顆西瓜回家，沒想到一剖開後，裡面竟藏「高級標誌」，他開心地將照片分享至臉書社團，不少網友看了直呼好羨慕。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文，表示近日到好市多買了一顆西瓜，結果剖開才發現，裡面的果肉已裂開，而且還呈現名車「賓士」的標誌，讓他覺得非常有趣，因此將照片分享至網路，意外引發討論，吸引6千多人按讚。

不少網友開玩笑地說「有賓士商標的，肯定頂級」、「再剖一片可以掛車頭」、「賓士認證的」、「賓士太傲嬌了，有沒有BMW的？」、「watermelon還敢裝Benz啊」、「莫非這就是傳說中，西瓜界的賓士」，而原PO對此也回應，西瓜確實又甜又沙。

還有老饕提到，照片中的西瓜果肉顏色鮮紅，而且還有「自然裂果」，代表這顆西瓜一定相當多汁，富含水分，另外，挑選西瓜時，盡量選擇底部黃色部分黃一點，西瓜頭跟屁股要均勻，不要大頭小身體，而且西瓜底部的圓圈（俗稱「瓜肚臍」）要小，以此條件做挑選，選中的西瓜幾乎都會很甜。