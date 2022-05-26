【旅奇傳媒/編輯部報導】雖然還無法前往日本旅遊，大家再忍耐一下，跟著JR東日本的腳步，來趟栃木慢活旅。一起來認識益子燒陶藝職人，品味益子燒可愛的豐富性，先替未來的鐵道旅遊做好行程規劃，再透過旅行體驗的方式，到當地與藝術相遇對話。

地處栃木縣東南部的益子町，作為陶藝之町聞名全日本。由於益子當地的陶土土質佳，有著砂感重，相對黏土性較低的特色，燒製出來的陶器大多厚實而樸素，手感溫潤，因而作為碗、盆、土瓶等日常生活用具的產地被發展起來。

▲益子燒厚實而樸素。 圖：JR TIMES／提供

從起步的新人到著名陶藝家，很多職人都選擇在益子町打拼生活，共有約250個窯、和超過50間的陶器店在市區，為知名的陶器產地，每年春季和秋季舉辦的「益子陶器市集」，更是全日本的陶器迷都會集結來參觀和購物的大型市集。

其中，陶藝家「中村 KARIN」小姐做為新人陶藝家，擁有高人氣，發表作品時都會受到大家關注。擅長選用粉嫩溫柔的顏色和可愛小動物圖案，則是中村小姐作品的亮點之一。

▲陶藝家「中村 KARIN」小姐為代表益子的年輕陶藝家，人氣越來越高的她，活躍在陶藝界已10年以上。 圖：JR TIMES／提供

▲陶藝家-中村 KARIN，擅長選用粉嫩溫柔的顏色和可愛小動物圖案創作。 圖：JR TIMES／提供

中村小姐指出：「讓拿到手上的人心，變得更圓滑更明亮。」這是中村小姐在製作作品時，時時刻刻掛在心上的想法；「這輩子能夠愛的人有限，但透過作品我可以傳達無限的心意，我是這麼想的；好可愛、好開心、被療癒了等等；成為那樣的作品吧！陶器是冷冰冰的固體，所以想做成讓人感受到溫柔和有溫度的作品。」中村小姐在打造陶藝品時都注入這樣的心意，所以才能創造出這麼柔軟和溫柔的作品，讓人會心一笑，感到溫暖的本質。

此次，中村小姐還特別為了台灣的朋友們，製作僅有10個的限定版「台灣黑熊」圖案帶蓋益子燒碗，透過JR東日本旅遊網 JR TIMES網路獨家販售！

▲與最愛的寵物們分離後，為了能夠回想以前幸福日子而誕生的陶器。 圖：JR TIMES／提供

由於高齡18歲的愛貓離開了這個世界，開始從自己以前的作品找尋可以當作香爐使用的、可當成花瓶來插花的陶器，創作一些和最愛的寵物們分離之後，能夠回想以前幸福日子的陶器。

關於陶藝家「中村KARIN」

・栃木縣出生，居住在益子町。

▲「台灣黑熊」限定版益子燒碗。 圖：JR TIMES／提供

・25歲時感覺到自己對陶藝的熱愛，而搬去益子町。

・窯業指導中心學習過2年的陶藝。

・27歲時在益子町的窯業技術支援中心3月畢業後獨自創業，馬上就在4月的益子陶器市發表自己的作品，可謂光速出道，正式開始陶藝家的工作。

・首次參加陶器市的展覽，展示超過200個作品，卻讓人在眾多參展作品中一眼就看到，可愛的陶器不只吸引到了一般客人，更吸引到經營藝廊的店主和百貨公司的買手們洽談合作。

・人氣越來越高的她，活躍在陶藝界已10年以上。

細緻、驚喜、精巧的日本手工藝品，洋溢滿滿的細膩與巧思，成為人見人愛的收藏品，透過「日本製造」工藝小物，感受職人對作品的自我要求，領會匠心展現的完美精神！

想感受每一位職人「專注、堅持、做到極致」的心力之作，除了栃木縣益子燒，還有黑羽藍染、皮革工藝與新潟縣金屬精工等精美逸品，以及新潟縣大地藝術祭文創……，如今在台灣的你也能擁有這些日本鐵道沿線的獨特選物。

▲中村小姐27歲時獨自創業，正式開始陶藝家的工作。 圖：JR TIMES／提供

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