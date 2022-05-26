民進黨上月27日舉行「中央執政好成績，地方推薦好人才」提名記者會，主席蔡英文（中）宣布徵召蔡其昌（左）為台中市長候選人、劉建國（左二）為雲林縣長候選人、徐定禎（右二）為苗栗縣長候選人，並公告屏東縣長提名候選人周春米（右）。（資料照／陳君瑋攝）

國民黨昨日（25）下午1時許，在中常會上正式徵召黨籍立委蔣萬安投入今年底台北市長選戰，並徵召立委許淑華競選南投縣縣長、前立委謝國樑參選基隆市市長，三人一起拉起手大喊「凍蒜！」不少網友卻對此頗有意見，認為朱突然在中常會宣布提名令人措手不及、缺乏氣勢，不如民進黨有「儀式感」。但其實國民黨之前也都是在中常會上宣布提名人選。

昨日下午國民黨中常會中，秘書長黃健庭突然起身表示：「跟常會報告，本黨中央選舉策略會報建議，並經中央選舉提名委員會通過，提名蔣萬安同志參選台北市市長，提名謝國樑同志參選基隆市市長，提名許淑華同志參選南投縣縣長，呈請中常會審議。」

黃健庭語畢，朱立倫緊接詢問，提名蔣萬安、謝國樑、許淑華這三位優秀的同志參選，各位常委有無意見？在現場一陣鼓掌聲中，這三人的徵召順利通過。朱邀請蔣、謝、許、黃到台前合影，朱逐一對候選人表示鼓勵，最後五人拉起手多次高喊「凍蒜！」展現藍營大團結。

此畫面卻引發網路熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「怎那麼突然？事前都沒消息，現場也沒什麼布置，好沒氣勢」、「是突襲慣了嗎？這種宣布方式感覺頗草率」、「看看民進黨宣誓出征的畫面，再看看這個，儀式感差很大」、「前面在開會後面突然宣布，讓人措手不及」、「喊凍蒜這一幕好老套又沒記憶點，國民黨現在連做做樣子都輸人」、「我很支持這三位，覺得可以用更隆重方式歡迎他們」。