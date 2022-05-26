中國大陸最近在太平洋區域動作頻頻，先是與索羅門簽署安全協議讓美、澳大感頭痛；而陸外交部長王毅更欲在下周於斐濟舉行的外長會議與近十幾個太平洋島國達成一項涵蓋警務、國防安全、數據通信合作的區域性協議。

路透社報導，北京在5月30日外長會議前向10個太平洋島國發送一份《中國—太平洋島國共同發展願景》草案文件和五年行動計劃。而其中至少有一個國家反對，稱這表明北京意圖控制該地區，並「威脅區域穩定」。

密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）在寫給21位太平洋地區領袖的信中表示，他的國家認為應拒絕這份「預先確定的聯合公報」，他擔心這可能會引發中國和西方之間的新「冷戰」。

中國大陸外交部發言人汪文斌在北京的例行記者會上表示，他不知道這封信，稱陸與南太平洋國家是「相互尊重、平等相待的好朋友和好夥伴互惠互利，共同發展。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表達了對北京想建立合作協議的擔憂，他表示美國知道王毅的計畫，但擔心這些協議可能會在匆忙、不透明的過程中談判。他說:「北京的計畫不會幫助到太平洋島國，這樣做只會加劇地區和國際緊張局勢。」

帕努埃洛在給其他領導人的信中說，公報將讓與北京有外交關係的島國「非常接近」北京，本質上整個經濟和社會都與之聯繫在一起。

他表示，「由北京控制我們的通信基礎設施、海洋領土和資源都將為地區帶來威脅，且帶來了北京與澳洲、美國、紐西蘭衝突的可能。」

這封信也批評澳洲在氣候變遷問題上缺乏行動，帕努埃洛稱這是該地區最大的安全威脅。澳洲新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）本週承諾將增加對太平洋島國在氣候方面的資助，表示氣候變遷是低窪島國面臨的主要經濟和安全挑戰。