海上飆速畫面曝光！陸走私快艇躲馬祖 海巡「白金剛」緊咬驅離

日前馬祖高登島附近連續出現4艘不明大陸籍快艇，由於目視船上並沒有漁具，且闖進我方海域內，一度引發高度緊張，由於大陸快艇速度高達45節，海巡立刻派出實力相當的35噸「白金剛」驅離，雙方在海上追逐飆速，相當驚險，但其中一艘被我方驅離的快艇，在閩江口遭大陸海警查扣，才發現竟是因為上海因疫情封城缺乏肉品，大陸私梟利用快艇「南肉北運」，為躲避海巡署。金馬澎分署今也出示我方35噸「白金剛」快艇在驅離緊追該型艇的畫面，證明我方有能力攔截反制。

第十一巡防區表示，18日17時北竿雷達鎖定4艘可疑目標進入馬祖高登海域，巡防區立即調派線上PP-3582巡防艇趕往查處。當PP-3582艇抵達通報海域後，隨即高速追緝陸籍快艇，大陸快艇以40-45節航速往外逃竄，航離我方限制水域，其中1艘快艇已於19日遭對岸海警單位查獲。

海巡調查，大陸目前新式走私快艇具備6具舷外機，可飆速高達40-45節，過去我方沒有船隻比得上，但海巡將有「白金剛」之稱的35噸艇調往馬祖後，兩者速度相當，因此海巡特別展現我方緊追大陸6機走私快艇的畫面。

海巡署強調，「籌建海巡艦艇發展方案」新造之35噸級巡防艇及10噸級沿岸多功能艇，最高航速均高達45節以上，在確保航安前提下，馬祖海巡隊將以登檢查扣陸船為目標，上（4）月21日，於東引海域查扣越界作業之大陸快艇1艘在案。未來將持續強化勤務部署及執法力度，並透過「兩岸協同執法機制」，強勢查扣、嚇阻越界大陸快艇，確保馬祖海域安全。