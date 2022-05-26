萬眾矚目的歐洲巔峰之戰—2022歐洲冠軍聯賽決賽，即將在台灣時間5月29日凌晨3點在巴黎法蘭西體育場上演，由本季西甲冠軍皇家馬德里，對決本季英格蘭足總盃和聯賽盃雙料得主利物浦。兩隊重演2017-18賽季的爭霸戲碼，皇馬當年以3：1擊敗利物浦，贏得隊史第13座歐冠（含前身歐洲冠軍盃），也是最近一次捧盃。利物浦則在隔年（2018-19賽季）再度打進決賽，2：0戰勝托特納姆熱刺，隊史第6次登頂歐洲之巔。

皇馬與利物浦本季都繳出相當優異的戰績，皇馬在西甲自第13輪領先後就直奔終點，最終以13分的差距力壓巴塞隆納，asd 隊史第35次稱霸西甲。去年6月重掌皇馬兵符的義大利人安切洛蒂（Carlo Ancelotti），也終於一圓西甲冠軍夢，成為史上第一位先後贏過歐洲五大聯賽冠軍的金牌教練。利物浦最終在英超聯賽屈居亞軍，近4個賽季第2度以1分之差不敵曼城，但克洛普（Jürgen Klopp）帶領利物浦拿下暌違16年的足總盃冠軍，加上早前入手的聯賽盃冠軍，克洛普成為利物浦隊史第一位贏過所有冠軍的教練，「紅軍」更有機會在歐冠寫下另類的「盃賽三冠王」紀錄。

兩隊本季在歐冠小組賽都是輕鬆首名晉級，但淘汰賽的過程則峰迴路轉。利物浦16強2:1淘汰義大利國際米蘭，但第2回合主場0：1落敗吞下安菲爾德主場本季唯一敗績。8強遭遇葡萄牙本菲卡首回合作客拿下3：1的勝利，以為可以輕鬆晉級，但第2回合在主場被對手3：3逼平。準決賽碰上西班牙比亞雷亞爾，首回合主場贏2：0眼看晉級在望，第2回合作客上半場就對手打回一個2：0，直到下半場變陣換上季中加盟的哥倫比亞快翼迪亞斯（Luis Díaz）才扭轉戰局，連進3球逆轉取勝。

皇馬的晉級過程更加戲劇性，幾乎都在淘汰邊緣起死回生。16強對法國巴黎聖日耳曼，首回合作客輸0：1，第2回合上半場落後0：1，下半場靠著本澤馬(Karim Benzema)演出帽子戲法，以3：2逆轉。8強對英格蘭切爾西，首回合作客贏3：1，沒想到第2回合在主場竟一度落後0：3，直到80分鐘才靠著摩德里奇（Luka Modrić）的神級助攻，由羅德里戈（Rodrygo）追回關鍵一球，進入加時賽再由本澤馬一箭定江山。皇馬的奇蹟還沒完，準決賽對曼城，首回合作客以3：4落後，曼城在第2回合的73分鐘由馬雷斯（Riyad Mahrez）進球突破僵局，落後2球的皇馬瘋狂反擊，羅德里戈在90和91分鐘連進2球扳平，進入加時賽又是本澤馬時間，皇馬贏3：1再度逆轉並殺入決賽。

紅軍與皇馬在前中後三線可謂各擅勝場，兩隊都有一個世界級的守門員艾利森（Alisson）和庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）；利物浦由范戴克（Virgil van Dijk）和羅伯森（Andrew Robertson）領軍的防線表現略勝一籌，范戴克在歐冠平均每場解危3.4次，羅伯森則有1.1次成功攔截，稍優於皇馬的米利唐（Eder Militao）和卡瓦哈爾（Daniel Carvajal）。

中場方面，皇馬36歲的摩德里奇和32歲的克羅斯（Toni Kroos）大熟大勇，前者創造了4次助攻和4次進球機會，盤球過人成功率93%；後者的盤球過人成功率80%，傳球成功率則是驚人的94%，都勝過利物浦的中場雙核法比尼奧（Fabinho）和亨德森（Jordan Henderson）。

前鋒則算平分秋色，本澤馬15球是本季歐冠的進球王，經常替補建力的羅德里戈有5球進帳，年輕的維尼修斯（Vinicius Junior）3進球6助攻，在助攻榜排名第2。紅軍的「埃及法老」薩拉（Mohamed Salah）並列本季英超進球王同時也是助攻王，歐冠8個進球排名第4，平均一場比賽有2.8次射門；塞內加爾前鋒馬內（Sadio Mane）貢獻5個進球，創造4次進球機會。紅軍三叉戟的佛米諾（Roberto Firmino）也有3球進帳，加上迪亞斯和替補殺手若塔（Diogo Jota），紅軍在進攻上的選擇不遑多讓。

總括兩隊都有豐富的歐戰經驗，整體實力都是世界頂尖，勝負不好猜，但雙方都有進球應是可預期的事，推薦玩法「兩隊是否都進球」的「是」，大小傾向「2.5球」大。