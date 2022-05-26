對北市學校是否停課到暑假，目前據了解，北市決定公私立各級學校持續一周從5月30日至6月2日遠距教學，但要配合疫苗接種時間，返校施打 ，北市教育局表示，詳細規畫下午記者會將對外說明。

北市日前鼓勵公私立各級學校5月23日至27日遠距教學，目前據了解，北市教育局近日跟家長協會開會，認為可繼續遠距教學，而非提早放暑假，國小若遠距教學，但家長需上班者，可送托照顧。私立幼兒園則是5月30日起恢復實體上課，需遠距可自行評估，北市教育局表示，詳細規畫下午記者會將對外說明。