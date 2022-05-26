《英雄聯盟》「季中邀請賽」(Mid-Season Invitational，簡稱MSI)經過5日(5/20~5/24)的賽程後，第二階段6隊取4的「對抗賽」(Rumble stage)已告一段落，晉級至4強淘汰賽的隊伍分別有皇族RNG、T1戰隊、G2電競以及邪惡天才(EG)。有關對抗賽各隊伍的戰績，整理如下：

對抗賽各隊伍的戰績

接下來的4強淘汰賽將在本週五(5/27)、週六(5/28)開打；與上一個階段BO1(一局定勝負)的賽制不同，自4強賽起，比賽改採BO5(5戰3勝制)的方式決定勝負，第1場比賽由對抗賽戰績排名第1的RNG對上排名第4的EG，第2場比賽則由戰績排名第2的T1對上排名第3的G2，比賽精彩可期，千萬別錯過。

5/27(五) 16:00 邪惡天才@皇族RNG，推薦：大小玩法－「小3.5 (局)」

對RNG來說，4強賽最好應付的對手，應該就是EG。在前一個階段的對抗賽中，RNG拿下8勝2敗的戰績，其中2場敗仗分別給了T1及G2，對上EG則是2戰全勝，而且2戰都是以頗為懸殊的差距結束比賽。5/20(五) RNG和EG的首次交手，最終以22：11(擊殺數)以及經濟差1萬的情況下取勝，EG全隊僅上路Impact選用強勢英雄「關」尚能與RNG的選手一搏，其他選手在比賽過程中幾乎都處於弱勢。5/23(一)雙方再度交手，RNG更是以壓倒性差距，26：4(擊殺數)以及經濟差1.6萬，輕鬆拿下比賽。4強賽的第1場比賽，兩隊第3度交手，雖然決定勝負的方式從BO1改為BO5，但雙方的實力差距依舊很大，看好RNG將再次展現壓倒性的實力取勝，推薦可買小3.5(局)。

5/28(六) 16:00 G2電競@T1戰隊，推薦：不讓分玩法－「T1戰隊」勝

兩隊在國際賽中的緣分是相當深厚，2016年、2017年、2019年的MSI，與2019年的世界大賽，再加上今(2022)年的MSI，雙方在國際賽中相遇已有5次之多，比賽互有輸贏，也算是老冤家。今年的MSI，雙方在對抗賽的兩次交手，各取得1勝1敗的戰績，5/20(五)首次交手先由G2拿下勝利；5/23(一)再度交手時則讓T1扳回一城。從比賽結果來看，G2對於遊戲版本的理解是優於其他隊伍，也因此在對抗賽的第1輪比賽中能拿下4勝1敗的好成績，甚至能擊敗RNG和T1；但隨著比賽的進行，其他隊伍逐漸提升對版本的理解，G2在第2輪的比賽中已無明顯優勢，5場比賽中僅拿下1勝。相較於G2，T1的表現則是穩定許多，雖然在對抗賽初期有些亂流，下路Gumayusi表現遠不如預期，但有上路Zeus挺身Carry比賽，加上後期Gumayusi的狀態逐漸回穩，讓T1的戰績能持續維持在高檔不墜。4強賽的第2場比賽，兩隊第3度交手，看好狀態穩定的T1能拿下勝利，推薦不讓分T1勝；追求高賠率的朋友，也可考慮購買正確比數0：3或1：3 (T1勝)。