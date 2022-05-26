華夏科大被台科大學生會宣布停辦，會將校產捐給台科大，引發華夏科大師生震驚。教育部長潘文忠今天表示，華夏科大現在財務、辦學還算正常，也未被列為專案輔導學校，但招生可能欠理想，因此董事會想將校產捐給台大，依照甫通過的私校退場條例，這是私校退場後的一個處理管道。

潘文忠今天說，依照私校退場條例，私校停辦完成校產清算後，有一個處理方向是，將校產捐給國立或公立學校。華夏科大因為少子化，招生情形不理想，因此董事會想將校產捐給台科大，不過這目前還停留在雙方溝通階段，華夏科大停辦還要提校務會議及董事會討論。

潘文忠表示，華夏科大限階段還正常辦學，但董事會想在停辦後將校產捐給台科大，以顧及教職員工生權益，教育部也尊重，但前提是必須做好校內溝通。

但全國私校工會理事長尤榮輝則說，華夏董事會若未經與校內師生充分溝通並獲得共識，就由台科大片面發布「接收」計畫，等同宣告華夏即將停辦退場，除可能傷害華夏師生情感外，也會衝擊華夏招生，損害華夏科大利益。

尤榮輝說，按台科大學生會發布的「接收」計畫，幾乎已確定華夏即將退場，但依私校退場條例第14條規定，學校退場前須重組董事會，屆時新董事會是否同意華夏捐給台科大仍在未定之天。若依現行私校法規定走停招、停辦、解散、清算及捐贈等程序，學生能原校讀到畢業爭議不大，但總計184名教職員的安置則相當挑戰。

目前台科大已規畫好「接收」華夏程序，宣稱將「輔導華夏退場與停辦，相關資產轉贈為本校所有」，全國私校工會認為，台科大在華夏師生不知情、退場程序尚未啟動前，就急忙宣布將「接收」華夏，在少子化情況下，給外界趁人之危、伺機掠奪華夏校產的不佳觀感。

全國私校工會說，台科大是否「接收」華夏，不是華夏董事會及台科大說了算，無論走私校退場條例或私校法程序，終究還要問問華夏教職員生是否同意，並做好安置師生措施再來宣布不遲。他們不認同台科大在華夏財務尚可的情況下公開為華夏「送終」，赤裸裸搬演國併私戲碼，以頂大傲慢姿態干涉華夏校務，危害華夏教職員工作權，作法相當粗暴。