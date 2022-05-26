長期腹瀉、便秘，可別以為是腸胃問題。一名患者因肚子拉不停就醫，卻被診斷為腸躁症，後來實在是覺得不對勁，深入檢查後發現，已胰臟癌三期。醫師分享若有3症狀，民眾可能就要有警覺心了。

肝膽腸胃科醫師錢政弘在《健康2.0》表示，一名60多歲的患者因腹瀉未止，先去醫院照胃鏡，只看到輕微胃發炎，大腸也顯示正常，「連息肉都沒有」，醫師研判腸躁症，開胃藥給他。

不料，患者除了腹瀉，食慾開始變差，體重更因此下降。他找上錢政弘，醫師觀察患者當時的表情及敘述情況，認為不太像是易緊張的人，決定抽血檢查。沒想到一驗，「胰臟癌的癌症指數破表」，正常數值在37以下，病人居然飆到1萬多。

進一步照斷層確認，真的是胰臟癌，腫瘤已長到近5公分，詳細分期落在第三期。錢政弘進一步指出，腸躁症和胰臟癌引起的發炎，基本上有3個差異，包括體重減輕、排便較油、肚子悶痛，若有這3種狀況，應及早就醫詳細檢查，不要貽誤時機。