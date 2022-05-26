曾在大陸演藝圈中被喻為「金童玉女」的明星夫妻檔黃曉明與Angelababy（楊穎），過去在相戀時頻頻曬恩愛羨煞許多人，沒想到今年初就官宣離婚，結束7年婚姻， Angelababy的人氣因此受到影響，直到近日才靠著古裝劇《風起隴西》拉回人氣，接下來也陸續推出新作品，似乎想證明自己在事業上沒有黃曉明的幫助仍不受影響。不過，近日卻爆出Angelababy旗下的4間工作室被註銷、人員被解散，再度引起網友熱烈討論。

Angelababy宣布與黃曉明離婚後沒多久，就宣布退出男方的經紀公司，正式與男方做切割，但近日卻被眼尖的網友發現，Angelababy在5月19日一口氣註銷了4間位於「逃稅天堂」江蘇省新沂的工作室，包含楊穎時代影視文化傳播新沂工作室、楊穎影視文化傳播新沂工作室、楊穎紀元影視文化傳播新沂工作室、楊穎世紀影視文化傳播新沂工作室，註銷原因則是股東決議解散。

而Angelababy的工作室多由董文英註冊，他曾和馮紹峰、陳赫、李晨等大咖明星有合作關係，這些工作室也都是董文英個人獨資企業，如今Angelababy註銷4間工作室，外傳是因為兩人決議解散，Angelababy在董文英名下的企業只剩下楊家將影視文化傳播新沂工作室、徐州歡穎文化傳媒中心（有限合夥）等。

另外，根據以往的經驗，只要有藝人註銷工作室，都會傳來不好的消息，因此有不少網友猜測Angelababy想藉此「招商引資，合理避稅」，也有人認為她的公司「管理不善，缺少資金，人才短缺」，粉絲們則相當擔心Angelababy公司營運狀況，紛紛留言表示「baby一定要撐住啊」、「希望一切沒事」、「女神可千萬別出事」。

事實上，Angelababy日前才被陸媒拍到帶著5歲兒子小海綿從飯店一同走出，之後一同前往附近的海洋公園玩樂，但全程Angelababy都走在前面，不時低頭滑手機，似乎有很多事情要處理，小海綿則幾乎都是保母在照顧，直到餵魚表演母子倆才有了互動，引起不少人批評「媽媽只顧手機，對孩子真冷漠」，但也有人認為她事業忙碌依然肯花時間陪伴孩子不容易，意外引起兩方論戰。