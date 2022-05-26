（拚住房生意，台北喜來登推出「雙子壽星不哭哭」住房專案，除送蛋糕外並有客房佈置好慶生，加價299元並可大啖爐烤牛排與整尾龍蝦。圖／台北喜來登飯店） 台北喜來登即日起至6月21日前推出「雙子壽星不哭哭」限定住房專案，雙人入住專屬歡慶佈置客房，送上The Deli特製4吋生日蛋糕以及翌日十二廚自助早餐外，加價299元即可在房內大啖美國肋眼牛排、整尾龍蝦義大利麵、煙燻鮭魚沙拉與甜點等價值3,300元的海陸美食慶生，換算下來每人每晚只需2,011元，與另一半或至親好友開心慶祝！即日起開放預訂，每日組數有限。

台北喜來登位於捷運善導寺站，平日下班後即可來場小度假，附近美食無數從阜杭豆漿、以馬內利鮮魚湯、雙月食品社等，距離華山文創園區也是咫尺之遙。「雙子壽星不哭哭」專案給連續兩年因疫情無法慶生的雙子座消費者，每晚4,299元起，出示身分證明文件入住精心佈置的森林系小清新客房，加價299元即可享受肉汁濃郁的「蘋果木燻烤美國肋眼牛排」。

飽滿鮮甜的「蒜味奶油龍蝦義大利麵」、「煙燻鮭魚綜合沙拉」，還有「巧克力布朗尼佐雙色可頌鬆餅」濃濃的可可香與酥脆外皮幸福雙倍！翌日還可享受豐盛的自助早餐，更會加送4吋特製蛋糕慶祝！專案價格已含15.5%稅金與服務費。