隨著疫情升溫，民眾消費模式也連帶改變，不少中小企業也藉機轉型，避免被淘汰。新北市經發局為協助企業跟上時代趨勢，推出轉型四部曲、群眾募資計畫及電商學院等產業加值輔導，其中群眾募資輔導計畫開辦以來，已有37組業者取得1億2000萬元創業基金，將產品成功推向海內外群眾募資平台。

為因應數位科技浪潮，新北市經發局推出數位轉型四部曲，輔導中小企業導入新型營運模式，其中「中小企業輔導團」計畫，市府會邀集業師訪視企業，並給予諮詢診斷建議，協助爭取中央資源，另外也透過「企業產經大學」，協助企業培育各產業領域專才，若企業遇上營運週轉、設備等資金問題，市府也提供「中小企業信用保證融資貸款」，給予最高1000萬元融資額度的信保貸款，推出至今已協助企業核貸超過1億9300萬元。

另外，經發局將在6月推出「新北引領數位轉型應用計畫」，屆時會提供企業各類型數位轉型解決方案，讓傳統產業找到適合的數位科技應用方法。

經發局長何怡明表示，新北市透過新北市群眾募資輔導計畫，公開向企業徵詢有創意亮點、關懷社會的企劃案，2020開辦至今吸引不少創意發想，像是台灣湛藍海洋聯盟研發的「掃海機器人-湛鬥機」，協助沿海港邊清除垃圾，而金軒國際實業也結合多位新住民開發「越式三醬」飲食文化。

面對實體店面營運受衝擊，經發局也推出「新北電商學院」輔導計畫，協助企業開展商機，至今已輔導約180家企業，長期培訓其中51家企業，使得企業整體營業額提升20％。何怡明說，「中小企業輔導團」、「企業產經大學」及「新北電商學院」將在下半年陸續展開，而新北市群眾募資輔導計畫今年也增加異業合作團隊提案機制，即日起已公告徵件，符合輔導資格業者可至經發局官網查詢。