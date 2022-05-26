推薦賽事 : 5/27(五) 17:00，養樂多燕子@樂天金鷹(系列賽首戰)

日本職棒一年一度的交流戰將於本週登場，上季央聯球隊在交流戰一共拿下49勝，險勝洋聯的48勝，也中止洋聯連續10年在交流戰取得勝場優勢的紀錄。本週末分屬央聯及洋聯榜首的養樂多燕子與樂天金鷹將狹路相逢，樂天打線近期陷入低潮，上週有三場賽事遭到完封，近10戰吞下7敗，球隊狀態不佳。養樂多則是靠著穩定的輪值及堅固的牛棚，從央聯第三緩步挺進至榜首位置，投打整合狀況較季初進步不少。此系列賽對於樂天不僅是面子之爭，也攸關能否甩開在戰績榜上步步逼近的軟體銀行鷹，但如果低迷的打線無法回溫，面對兵強馬壯的養樂多勢必會面臨苦戰。

樂天季初狀態調整得宜，四月團隊場均得分高達4.3分，但進入五月後，第一棒西川遙輝陷入大低潮，單月打擊率0.176，與四月的0.353有如天壤之別。另一方面，主砲淺村榮斗四月得點圈打擊率高達0.500，單月打下20分打點，但五月得點圈打擊率跌至0.167，連帶影響團隊得分效率。在開路先鋒與中心打者雙雙找不到手感的情況下，樂天五月團隊得分僅有3.1分，季初所累積的勝場差也幾乎消失殆盡，目前在洋聯僅領先軟體銀行鷹1.5場。

上季以強勢火力奪下隊史第6座總冠軍的養樂多燕子，本季依舊維持穩定的攻擊效率，雖然洋砲桑塔納(Domingo Santana)只打了10場就因腿部傷勢返美治療，但強打少年村上宗隆一肩扛下攻擊重任，目前13發全壘打及40分打點都高居央聯榜首，而山田哲人的長打率雖日漸下滑，但隨著年齡增長淬鍊出的打擊經驗，也讓山田哲人的近兩季的得點圈打擊率都能維持在3成左右，是養樂多打線不可或缺的清道夫(Cleanup Hitter)。

系列賽首戰雙方投手預計是養樂多的高梨裕稔對上樂天的瀧中瞭太，養樂多高梨裕稔本季出賽7場，投出5場優質先發，自責分率僅有2.45，是養樂多頭號王牌。高梨過去有容易挨轟的老毛病，本季減少使用容易失投的指叉球，增加橫向變化系列的滑球及曲球後，主投40局僅被敲出1支全壘打，展現十足的壓制力。樂天瀧中瞭太本季自責分率雖然僅有2.81，但整體投球內容較上季下滑不少，瀧中瞭太的直球均速不到145公里，必須靠著曲球的速差來擾亂打者節奏，但本季曲球的進壘點不佳無法吸引打者，威力不夠的直球屢屢遭到打者狙擊，被打擊率高達0.361，受惠於樂天的穩定守備及洋聯本季投高打低的態勢，瀧中瞭太的數據不至於崩盤，但此場遇到極具長打威脅性的養樂多打線，要全身而退的難度不小。

養樂多打線不僅中心棒次狀態穩定，開路先鋒塩見泰隆也逐漸找回手感，五月上壘率高達0.420，團隊攻擊呈現多點開火的狀態。而樂天目前僅有老將島內宏明有穩定輸出，洋砲馬莫萊霍斯(Jose Marmolejos)空有長打能力，但本壘板紀律極差，出賽40場已吞下47次三振，打線近況不如養樂多出色。投手方面，養樂多高梨裕稔近況及實績都優於樂天瀧中瞭太，養樂多牛棚自責分率也是央聯最佳的2.0，而樂天佈局投手布森尼茲(Alan Busenitz)上週進入傷兵名單後，勝利組投手僅剩宋家豪與松井裕樹，牛棚戰力較為吃緊。養樂多此戰雖為客場作戰，但本季客場戰績18勝5敗1和傲視央聯，投打近況也明顯較樂天來得出色，因此筆者看好首戰推出王牌應戰的養樂多能在客場成功逆襲，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。