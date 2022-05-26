昨（25日）被國民黨正式提名出戰北市的立委蔣萬安，今（26日）在臉書發文表示，新冠疫情嚴峻，過去兩年多來，醫護人員持續堅守第一線，捍衛全民健康安全；而面對疫情高峰、前線各項物資需求大增，他今日與國民黨台北市議員陳炳甫，以及同黨市議員參選人柳采葳、高世俊一同到北市聯合醫院，將酒精、口罩、防護衣等募集來的愛心醫療物資親自送到醫護手中，用行動力挺醫護。

蔣萬安坦言，近期網路上流傳某醫院門口張貼「請不要對醫護人員咆哮」標語的一張照片，他「看了除了心酸，更是憂慮」。

他也直言，身為染疫康復者，深深了解市民朋友在疫情下會焦慮、著急，「這都很正常，但所有的醫護，都是冒著被傳染的風險、在強大的工作壓力下，執行最辛苦的醫療工作，請給醫護多點耐心，讓我們相互體諒，相互理解，把那張標語撕下來！」

蔣萬安指出，疫情期間醫療院所配合防疫政策，開立專責病房，而對於醫療院所的營運補貼，他會「敦促衛福部，今年一定要繼續辦理，與醫療院所共同度過疫情難關」；他強調，今天所捐贈的醫療物資，是集合許多人的愛心，希望能給予聯醫辛苦的醫護更多支持，讓他們能夠心無旁騖，守護市民的健康，「防疫的工作是不分彼此的團體戰，面對病毒的威脅，我們會全心守護醫護夥伴，一起成為防疫台北隊！」