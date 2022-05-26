美股今年以來出現劇烈震盪，由於通膨數據高、經濟成長趨緩，使得高估值的科技股面臨衝擊，那斯達克指數暴跌3成，谷歌母公司Alphabet股價也大跌將近3成，市值慘摔約1500億美元（約新台幣4.4兆）這也讓執行長Sundar Pichai坦言，科技業正面臨轉折點，人們對於經濟衰退的擔憂，將影響科技業的發展。

日經亞洲評論報導，Sundar Pichai認為，俄烏戰爭與各國央行開始收緊寬鬆貨幣政策，是令人擔心的狀況，「經濟往往有周期，而科技業的周期通常更不穩定，科技業一定會受到政治和經濟不穩定的衝擊。」

事實上，隨著商業環境的惡化，串流影視巨頭Netflix 宣布裁員，Facebook的母公司 Meta也透露了縮減投資的計劃，種種跡象都顯示科技業正處在關鍵交叉點。

此外，谷歌也面臨歐美各國針對科技巨頭所設的監管措施，歐盟的數位市場法就是現階段最主要的危機，谷歌考慮更改一些產品設計與設定以符合新規範；谷歌也反對美國推出數位廣告競爭與透明法令，該法令旨在防止大型科技業者的廣告壟斷狀況。

除此之外，全球網際網路加速破碎化也是Sundar Pichai關注的重點，大陸關閉許多來自於美國的網路服務，俄羅斯入侵烏克蘭後也採取類似措施，這將使得谷歌的全球影響力與市占下滑。