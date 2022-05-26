雙子座不要哭！連續兩年疫情警戒都跨到雙子座、生日被疫情搞砸，台北喜來登即日起至6月21日前貼心推出「雙子壽星不哭哭」限定專案，吃飽睡飽每人每晚只需2011元，即日起開放預訂，每日組數有限，要讓雙子座的壽星不難過。

台北喜來登表示，雙人入住專屬歡慶佈置客房，送上The Deli特製4吋生日蛋糕以及翌日十二廚自助早餐外，加價299元即可在房內大啖美國肋眼牛排、整尾龍蝦義大利麵、煙燻鮭魚沙拉與甜點等價值3300元的海陸美食慶生，換算下來每人每晚只需2011元，與另一半或至親好友開心慶祝。

台北喜來登位於捷運善導寺站，平日下班後即可來場小度假，附近美食無數從阜杭豆漿、以馬內利鮮魚湯、雙月食品社等，距離華山文創園區也是咫尺之遙。「雙子壽星不哭哭」專案給連續兩年因疫情無法慶生的雙子座消費者。

專案每晚4299元起，出示身分證明文件入住精心佈置的森林系小清新客房，加價299元即可享受肉汁濃郁的「蘋果木燻烤美國肋眼牛排」，飽滿鮮甜的「蒜味奶油龍蝦義大利麵」、「煙燻鮭魚綜合沙拉」，還有「巧克力布朗尼佐雙色可頌鬆餅」濃濃的可可香與酥脆外皮幸福雙倍！翌日還可享受豐盛的自助早餐，更會加送4吋特製蛋糕慶祝。