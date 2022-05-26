華航（2610）今日召開股東會，董事長謝世謙表示，去年全年貨運收入1,242億元，創華航成立來最高峰，助益華航全年營運創佳績，並成為全球航空業少數獲利公司；展望今年國際情勢嚴峻，包括俄烏戰爭、疫情延燒、石油價格飆升，充滿不確定性，高油價勢將衝擊航空業營運，迎來高票價、高運價、高運價時代，華航樂看下半年有正面結果，全年審慎樂觀。

近期航空燃油價格狂飆，已完全與油價脫序，兩者價差從10美元擴大至30美元，目前國際油價已來到每桶80～110美元上下，航空燃油飆至140美元，高成本將衝擊全球航空業營運，導致高票價、高運價。

謝世謙表示，華航準備好了，已看到客運復甦績效，將積極布局旅運需求，隨著各國疫情趨緩及邊境管制陸續鬆綁，全面規劃各航線增班，並將配合政府開放程度，機動調整客運班次，以A321neo 新機優化區域航線產品，並爭取高收益之三、四航權客源，迎接市場及旅客期待。

因應疫情服務新趨勢，華航隨天合聯盟持續共同開發非接觸式服務，優化機場報到流程、轉機過程減少人員接觸，創建更安全的旅程，提升旅客對航空旅行信心。

華航以「貨運為主、客運為輔」的經營方針，除寫下貨運營收新高歷史紀錄，更維繫台灣產業及經濟脈動，也全力協助全球防疫工作，迄今已載運超過1億劑新冠疫苗。

全球經濟逐步復甦，在後疫情時代仍存在許多不確定性，面對嚴峻的疫情環境及快速變化的市場挑戰，及航空燃油價格上升的情況下，華航經營團隊將保持謹慎態度，因時制宜靈活應變，動態調整客貨運銷售計畫，以因應市場變化，發揮貨運營運優勢，全面掌握利基市場。

華航也將持續推動企業永續相關作為，主動進行各項風險管控及建置相對因應策略，依公司治理國際規範及市場推動情形，滾動式調整管理制度，深化公司自發性永續治理文化，在逆勢中持續前進成長。

華航優化機隊營運規模暨活化航機資產，迎向高效能省油航機的趨勢，華航雙向擴張客貨機隊，A321neo 新世代客機自去年底引進，陸續投入東北亞、東南亞及兩岸等航線營運；777F貨機在前年底交機引進的時機，適逢全球航空貨運高峰的最佳時刻，也成為獲利主力。