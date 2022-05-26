南韓女星金高銀，外貌清純秀麗，有著獨特的鄰家女孩氣質，24日主動曬出14年的清純嫩照，與大多數女明星不願舊照起底不同，可見照片中她的眼睛又細又小，還有略顯嬰兒肥的小臉蛋，以及平易近人的氣質，毫無修圖就秀給大家看。驚人的是對比現今她的模樣，網友都被她凍齡外表嚇住，直喊：「這完全相同吧」引起討論。

現年已30歲的金高銀，她在IG透露前陣子恢復21年前韓國最大網路社交平台cyworld，當時她還未當明星樣貌非常樸素，天天只想著享受學生生活，一張照片她還剪起比現在還要短的頭髮，僅穿了件白色上衣就現身在演講廳之中。有張照片她還蹲在販賣機下方，擺出古里古怪的逗趣表情，展現私下調皮的一面。

金高銀穿著白色上衣，笑起來很平易近人。(圖/金高銀 IG)

這個時候，金高銀約是在2008到2010年，僅是高中和大學時期，不過她的外貌倒是和2022年的現今相差不遠，惹得網友驚呼聲連連，就連同為演藝圈內的大學同屆朋友安恩珍也留言「真的很漂亮又可愛，紅色褲子還有紅色包包我全都記得」、「憲嫂」李珉廷也發出讚聲「啊，太可愛了」。

金高銀是在2016年，和男神孔劉搭檔出演《鬼怪》一劇，迅速紅遍全亞洲，在美女眾多的演藝圈中，擁有一張平凡的臉蛋，卻顯得獨特而吸引人，她本人在4歲時曾隨父親搬家，到北京生活10年，直到14歲才回到韓國學習，近來亦出演《柔美的細胞小將》再次收穫一片好評。