昨天獲國民黨提名參選南投縣長，在黨內與高雄市前市長韓國瑜有私交的立委許淑華上午表示，韓因過去選總統時，在全國各縣市都有很多人幫忙他，這次選舉如果大家有需要協助，他也會義不容辭去幫忙。

許淑華還透露，準備參選過程，韓有幫忙想競選口號「美麗南投，值得美麗縣長」，就像他選高雄市長時的「高雄發大財」背後有可論述涵義，但許質疑這口號好像太吹捧自己，韓就說「好好，再想再想」，最後許辦才定調「宜居城市，從投開始」。

至於韓國瑜近況，許淑華說，兩個月前有拜訪韓，韓一樣老樣子，非常關心現在政治生態與國民黨選舉、關心政治與個人選舉狀況，也認真幫她想南投還有哪些事情可以做的，兩人是很好的老朋友，平常也還是一樣拍「韓先生來敲門」續集。

不過韓國瑜2020年被罷免市長後，返回雲林故鄉種枸杞。許淑華今接受同屬韓系的媒體人王淺秋訪問時開玩笑說，「枸杞好像都沒什麼活」，讓王搭話說：看來農夫還是不太適合他。

至於年底高雄市長提名，許淑華說，目前高雄在地聲音，藍營好像期待前副市長李四川參選的呼聲高一些，但她個人不是那麼認同派空降，落選後人就離開，四年就面臨一樣的問題，會讓在地人覺得不重視、國民黨沒有規劃培養在地人才。

許淑華說，高雄是國民黨難突破的地方，既然在地有些人也爭取提名，比起要空降人選參選高雄市長，不如找出在地有意參選者培養起來，才有機會讓他們有機會往更高政治平台上走，比較務實，對在地也負責，在梯隊安排上也會更加完整。

許淑華說，屏東、高雄議員席次都很多，代表服務獲肯定，現在就是缺乏國民黨中央給機會往上走。