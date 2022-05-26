今天在大聯盟場上教士以1：2惜敗釀酒人，此戰教士派出日本「混血王子」達比修有先發投球，他一如既往繳出優質先發，投6.2局僅失2分，但等不到打線太多支援，終場承擔敗投，目前戰績是4勝2敗，教士團隊戰績則是28勝16敗，在國聯西區排第二，些微落後給道奇。

本場達比修有表現依舊穩定，主投6.2局被敲3支安打失2分，送出7次三振2次保送，下場時球隊還以1：2落後，無緣勝投，今天1、3、5、6局他都成功上演三上三下，可說是完美壓制對手，但7局登板投出保送，隨後在2出局時遭安打、犧牲打失2分，被教練換下。

接替投手蘇亞雷斯(Robert Suarez)馬上又投出保送，不過隨即以三振結束此局。7局下半隊友葛瑞斯罕(Trent Grisham)遭到保送上壘，但後面三棒接連出局，無法立即追回比分，到了8、9局教士打線全面熄火，第8局連吞了3K，第9局雖然都將球擊出，但依舊無功而返。

達比修有今天6.2局用了108球，最快球速來到97.9 mph，可惜下場後沒有得到支援，吞下第2敗，這是他相隔43天再嚐敗投，上一場敗戰是在4月12日對上巨人投出，當時他大失常投1.2局狂失9分，不過在接下來比賽都發揮穩定，目前自責分率下降到3.76、每局被上壘率1.08。