工業電腦龍頭研華（2395）26日召開股東會，董事長劉克振指出，公司將持續專注產業物聯網需求，看好未來10年強勁成長力道，透過聚焦核心本業、發揮在IoT平台領域的利基領先優勢參與市場商機。

劉克振表示，因應產業物聯網發展浪潮，研華除了傳統硬體業務預估將呈現低雙位數成長之外，也將朝向兩大高成長方向布局。第一、積極發展IoT軟體模組平台及行業應用解決方案，雖然目前營收占比仍相對較小，但看好物聯網走向軟加硬解決方案趨勢不變，研華將持續投資、長期耕耘。第二、鎖定物聯網邊緣運算通訊產品，市場需求強勁，且具高毛利、高成長特性。

此外，研華近年推動ESG，今年將有更大建設力道，預計7月董事會將通過成立永續發展委員會，重視綠色節能。劉克振說，研華執行減碳節能將從本土本地做起，逐漸擴散到全球主要工廠跟辦公室，計畫2023年發布RE 100。同時，公司也將成立智慧節能事業部，結合物聯網軟硬體解決方案拓展到全球市場。

針對今年營運表現，研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙指出，受惠物聯網需求強勁，研華去年營收、獲利雙創新高，今年首季持續發酵，雖然4月遇到中國大陸封城亂流影響，但5月第二周工廠產能已全數恢復，並積極招工，目前進度順利，期望營運成長動能延續到年底。