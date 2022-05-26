安偉為求真實感以無妝髮的狀態入鏡MV。（奇洱文創提供）

安偉集音樂製作、編曲、現場演出等才華於一身。（奇洱文創提供）

安偉曾擔任陳昇、畢書盡、五堅情等歌手演唱會的樂手，2017年陸續推出自己獨立發行的作品〈IDFC〉、〈濾鏡〉等歌，同時間他將自己平時擔任樂手的收入用來拍攝自己作品的MV，在毫無宣傳預算的情況下嶄露頭角，2019年受邀參賽江蘇衛視節目《我們的樂隊》，他一路過關斬將，成為當時節目中唯一一位台灣參賽者；節目熱潮過後安偉專注繼續創作，近日推出2022年首支單曲〈月光長袖〉，並在MV中飾演貨車司機，演技自然毫無違合感。

安偉具備音樂製作、編曲、現場演出等多樣才華，經常負責統籌練團、現場音樂演出等重要工作，無奈這2年因疫情嚴峻，許多工作陸續被取消，他說：「這段期間還能有現場演出的機會必須好好珍惜。」不諱言自身的創作狀態和心境受到疫情影響，在家悶久了總會胡思亂想，對於未來也充滿不安與不確定感，今年初本以為將回到習慣的忙碌節奏，沒想到近期疫情再度蔓延，鬱悶感油然而生。

安偉默默觀察後疫時代的大眾輿論變化，不論是人們的躁動還是憂鬱，任何的負面情緒時時刻刻影響著自己和身邊人，〈月光長袖〉除了回應當前台灣社會對於來日的恐慌，同傳遞著安偉這些年對演藝工作浮沉的心路歷程，坦言：「很多時候我早就想放棄了，對於音樂和生命這件事。」面對生命中無止盡的波浪拍打，即便向現實低頭，他仍強迫自己打起精神。

〈月光長袖〉MV中，安偉飾演一名每天只是上班送貨、下班回家吃著微波食品看看電視的貨車司機，即便生活規律，但卻沒有從中獲得任何價值肯定，如此日復一日的生活變成了折磨，日常即地獄，最終將自己推入無可挽回的深淵。拍攝時，安偉為求真實感以無妝髮的狀態入鏡，將對於未來毫無目標和渴望的受困心境詮釋得淋漓盡致，雖造型邋遢落魄卻不掩他白皙且帶有冷豔風格的外型，還有粉絲覺得他的外型很S（意指欺負別人獲得滿足），私訊安偉請他罵自己。讓安偉大感意外笑說：「或許找到我的新路線了。」