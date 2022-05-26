備戰年底縣市長選舉，衛福部長陳時中原被民進黨內視為可參選台北市長或桃園市長活棋，但近來隨本土疫情再大爆發，傳出現變數。國民黨立委許淑華今表示，陳現在不管是要選台北市長或桃園市長，政治上已經不可能有任何空間。

許淑華認為，尤其在快篩劑之亂後，讓大家看到政府落後的防疫鋪排、傲慢、荒腔走板的作為，他已經完全沒有政治機會；陳時中防疫沒有做好，要讓大家自主應變，還不能質疑，這是一個多麼不負責任的政府。

許淑華說，民進黨花這麼多氣力捧陳時中，把陳時中放在神壇上，不能去質疑他，聲望一度不可一世，後面卻一夕破功，這不是因為陳發生喝酒等爭議，而是陳在公領域沒有做好，民眾希望他提供的超前部署防疫作為他沒有做好。

許淑華表示，立法院朝野對防疫期間所需的紓困等特別預算都給足，給政府充裕防疫空間，沒有擋過，但政府拿這麼多錢，提供民眾疫苗與快篩試劑不是應該的嗎？但政府要民眾買，價錢這麼高，還買不到，如今病毒進家門，民怨自然起來。

許淑華批評，政府每次都講疫情超前部署，但現在兒童缺疫苗，死亡率與併發腦炎比率又高於其他國家，超前部署在哪？陳時中一直以中央流行疫情指揮中心指揮官自居，他最大，現在從口罩國家隊、疫苗採購，終被看破手腳。