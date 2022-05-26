永慶房產集團參考111學年度台北市教育局公布的超額招收國中小，進行交叉比對，統計周邊500公尺範圍內的實價登錄資料，篩選出北市前十大熱門「雙學區宅」。觀察近一年內政部實價登錄資料，統計台北市國小、國中學區均為超額招收學校的雙學區宅，由中山區的「長安國小、大同高中國中部」以263件拿下北市雙學區宅交易冠軍，住宅均價為72.8萬/坪。

永慶房屋研展中心副理陳金萍陳金萍說明，北市力推雙語教育，以提升學生未來的國際競爭力。其中，長安國小積極轉型為雙語實驗課程學校，除英語課外，部分生活課開始採用全英授課，吸引不少重視「英語力與國際素養」家長的目光，希望開啟孩子在日常使用英語的機會。而大同高中國中部也因良好的升學率及「完全中學」的型態深受家長青睞。此外，「長安國小、大同高中國中部」位於松江南京商圈，區域內主幹道沿線辦公大樓、金融機構林立，商業機能發達，飲食採買也有四平商圈、長春國賓商圈，又擁「松江南京站」雙捷運優勢，加上住宅產品多元，吸引不少在附近工作的自住客前往覓屋，但商圈發展比較早，目前房市交易多以屋齡30-40年的產品為主。

位居雙學區宅交易亞軍的則是「五常國小、中山國中」，住宅均價為69.7萬/坪。陳金萍解釋，五常國小緊鄰生態資源豐富的榮星公園，近年致力將社區資源、文化特色融入學校課程中，進行跨領域及學術科主題統整教學，培養學生具備「創新與學習」能力；而中山國中也因推動深耕閱讀及落實多元發展，受家長肯定。陳金萍進一步提到，位於中山區的五常國小、松山區的中山國中，附近錦州街、龍江路沿路商家、超市眾多，提供日常餐飲、採買，也鄰近捷運文湖線「中山國中站」，各項機能完備，雖區內交易以屋齡30年以上的公寓或中古大樓佔多數，但因地段位置佳，住宅均價仍有接近70萬的行情。