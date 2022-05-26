台鋼集團旗下扣件廠春雨(2012)受邀參加證交所舉辦的「基礎建設」產業法說會。會中副總經理周伯威表示，受到碳中和影響全球鋼廠都在進行減產動作，加上各國為了刺激經濟都大力推動基礎建設，在供給減少、需求增加下，因此對未來鋼鐵景氣表現持樂觀看法。

周伯威表示，美國建築需求仍健康，疫情關係導致的船運不順，最近也略好轉，鋼價部分處於高原地帶，但美國在打通膨，壓抑短期稍微過熱的狀況，加上鋼鐵原料價格趨緩，而毛利率持續加強集團整合，未來春雨利基型產品激勵，毛利率可望帶動提升。國內疫情方面，影響狀況不壞，歐洲也有線材轉單效應，新舊訂單交織。歷經疫情，產能設備有限，但接單熱絡，目前訂單能見度已達今年第四季，不過邁入後疫情時代，雖然需求、訂單很多，但對資本支出擴充保守看待，公司短期沒有大幅擴廠計畫。轉投資方面，後續轉型工業用品，也慢慢拓展至電子扣件等產品擴展，期望也會是公司的小金雞。

今年因為封控議題，人流物流都難提振，今年第一季相較疲弱。法人認為，第二季看起來還好，扣件稍微淡一點；去年第三季因封城後需求強勁，今年第三季因出貨旺季預期也會比第二季好，第四季通常相對淡一點，將論產品業別表現不同。全年來看，扣件(下游)會往上走，鋼材、線材相對去年趨緩，獲利一消一漲下，今年春雨毛利率挑戰升至20%，扣件接棒帶動獲利，今年獲利可望會相較去年成長。

春雨今年第一季合併營收30.56億元，年增31.88%，單季稅後淨利1.84億元，其中歸屬母公司業主淨利為1.52億元，年增23.06%，每股稅後盈餘(EPS)0.57元，年增21.28%。合併營收及EPS均創自2013年採用IFRS以來、近十年同期歷史新高。

春雨表示，台鋼集團2013年進入公司董事會、2017年正式管理經營，經營團隊厲行精實管理，並落實成本樽節，控管無效益的費用支出，使得持續虧損的春雨東莞公司轉虧為盈，配息率都有到七成以上，並簡化投資架構，提升管理效率。而春雨在強化資產運用效率，長期借款佔負債比今年第一季已超過50%，近十年借款擔保率也由最高251%降到今年第一季14%，大大活化公司資產使用。公司體質改善，得以把握全球疫情解封後，景氣快速轉為火熱之契機，台灣及印尼之營收屢創新高，公司營業費用率持續下降，稅後淨利率接連攀升，公司營運表現大幅提升。

近期在各國央行資金寬鬆的政策下，因全球疫情解封，需求急速增加，引發鋼鐵原料價格大幅上升，另外俄烏戰爭，造成鋼鐵供給減少，以及通膨壓力上升，鋼鐵原料煤、鐵成本上升，在多方因素牽引，鋼市上下起伏波動。而目前打擊通膨階段，短期歐美房市擴張暫緩，加上短期大陸封控因素，會有短暫影響，但只是暫時事件，狀況仍在健康循環當中。長期而言，碳中和為世界工業大國之目標，加上準備要開始徵收稅費，鋼鐵成本呈上行趨勢，價格撐住。加上美國及大陸陸續展開基礎建設，將大大推升需求。

展望今年營運，台灣地區因受惠台灣鋼鐵集團上下游製程整合，能提供穩定及足夠料源，中低階產品新的料源創造新的空間，出貨得以維持在一定水準，加上歐盟對大陸扣件課徵反傾銷稅，有利台灣扣件業，整體營運有成長空間。大陸地區因疫情封城，營運略受影響，但隨逐步解封，最壞情況已過，下半年經濟復甦有望，營運預計有機會維持去年水平。印尼市場之前受疫情影響，後續基建帶動下樂觀，逐步往上走，印尼子公司在當地建築用扣件市場拿下近七成的市占，今因疫情相對穩定，營運預期仍可所有突破。

台鋼集團積極整合集團內資源，例如鋼鐵料源、運輸、環保及能源等，可望降低營運成本。春雨受惠於此除增強競爭優勢外，將善用此資源聚焦利基產品，重新檢視現有產品線，減縮產品品項，擴大利基產品產能規模，以降低生產營運成本，提升營運效率。預期今年在台灣及印尼兩大區域市場持續加溫下，預料營收成長可期。