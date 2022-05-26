受銀行股和大宗商品相關股票提振，歐股周三收高。在收盤前，投資人仍等待聯準會更新貨幣政策資訊。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲2.73點或0.63%，為434.31點。銀行股升1.1%，指數並達近一個月新高。

德英法股市皆上漲在0.5%至0.7%之間。

美聯準會將在周三稍晚公布上次開會紀錄，投資人將評估官員升息的想法。

歐洲央行(ECB)行長拉加德(Christine Lagarde)計畫今年夏天將利率走出負數區間，同時獲得部分官員支持以及反對聲浪。

TS Lombard策略主管Andrea Cicione表示，投資人正不斷重新評估聯準會和主要央行繼續收緊貨幣政策的可能性。

華爾街和亞洲股市在周二出現拋售，本周市場陷入動盪，Stoxx 600指數周二也跌1.1%，幾乎吃掉周一的所有漲幅。

Hargreaves Lansdown投資分析主管Emma Wall說，烏克蘭戰爭仍在繼續進行，通膨不斷加劇，央行也作出了相應的政策反應，這給股市增添了風險，並使客戶不願投資。Wall補充說，市場日均波動可能會持續下去，資產組合多樣化則是駕馭波動的最佳方式。

能源股和材料股漲幅最大。受到供應吃緊和美國夏季駕駛季節到來，需求上升前景推動，油價出現上升。

公用事業股上漲2.0%。電力製造企業從此前的暴跌中恢復過來。另外英國電力公司SSE也因公布年度獲利激增而大漲5.7%。

周三公布的數據顯示，德國消費者信心有所提升，但仍在歷史低點附近；調查機構並警告，通膨將削弱家庭支出。

瑞典醫療裝置製造商Elekta在樂觀獲利下，上漲3.0%。