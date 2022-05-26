華航(2610)今天舉行股東常會，董事長謝世謙表示，原油價格今年持續飆漲，航空燃油跟原油價差甚至高達30美元，高油價成本將導致全球航空客運恢復後在營運面臨嚴重衝擊，華航已經做好相關準備，期待客運下半年逐漸恢復，對下半年仍持正面看法，持續掌握商機。

謝世謙指出，2021年華航繳出一張亮麗的成績單，貨運營收創歷史高峰1242億元，客運則受到疫情影響難有進展。今年受到俄烏戰爭、疫情持續延燒，導致供應鏈及油價飆升，充滿不穩定性，尤其航空燃油脫序，原本跟原油價差10美元已經拉高到30美元，每桶高達140美元。未來客運陸續恢復後，高油價成本將對全球航空營運造成衝擊，但華航已經做號相關準備因應風險。

隨著各國疫情趨緩及邊境管制陸續鬆綁，華航全面規畫各航線增班，並將配合政府開放程度，機動調整客運班次；以A321neo新機優化區域航線產品，並爭取高收益之三、四航權客源，迎接市場及旅客期待。因應疫情服務新趨勢，隨天合聯盟持續共同開發非接觸式服務，優化機場報到流程、轉機過程減少人員接觸，創建更安全的旅程。

全球經濟逐步復甦，在後疫情時代仍存在許多不確定性，面對嚴峻的疫情環境及快速變化的市場挑戰，以及航空燃油價格上升的情況下，華航經營團隊將保持謹慎態度，因時制宜靈活應變，動態調整客貨運銷售計畫，以因應市場變化，發揮貨運營運優勢，掌握利基市場。