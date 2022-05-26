台灣疫情嚴峻，確診人數居高不下，保健食品需求維持強勁，黑松(1234)深耕保健食品佈局，黑松生技H+品牌旗下的黑松人蔘精及黑松葉黃素濃縮精推出限時優惠，搶攻保健食品市場的龐大商機。

據食品工業發展研究所《2021食品產業年鑑》推估，2021年台灣保健食品市場規模高達1,596億元，整體成長率5.6%，顯見國人對於健康管理日益重視。據調查數據,顥示，8成的受訪者在疫情過後將繼續關注健康飲食，有超過6成的成年人會想尋找與環保議題相關的健康和保健食品。

現代人生活、工作壓力漸大，3C更是無可避免的需長時間使用，黑松指出，關注國人需求所研製的「黑松人蔘精」及「黑松葉黃素濃縮精」，黑松人蔘精嚴選五種道地蔘，並引進日本「IZUMI多功能萃取機」專利萃取技術，而黑松葉黃素濃縮精以綜合複方搭配多種關鍵成分，包含美國專家推薦的FloraGlo游離型明星葉黃素、日本百年大廠KEWPIE第二代微生物發酵型玻尿酸以及紅藻蝦紅素、藍莓、枸杞、維生素A等，一次補充每日所需的晶亮營養素。

黑松跨足保健食品市場有成，自2021上市至今的「黑松人蔘精」及「黑松葉黃素濃縮精」已獲得多項大獎肯定，包括SNQ國家品質標章、經濟部新味食潮獎等，近期更從將近100個國家、3000多件產品中脫穎而出，獲得2022年Monde Selection世界品質評鑑大賞「金獎」。