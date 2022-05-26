面對全球供應鏈斷鏈，以及俄烏戰事推升石油與大宗物資大漲，造成物價飆升，韓國央行選擇使用調高利率方式來對抗，26日不意外地又升息1碼至1.75%。

韓國從2021年8月開始升息後幾乎就沒停過，光是2022年迄今，就已經升過3次息。因此，韓國利率在過去短短9個月升息5次，從當地史上最低的0.5%，一路攀升至現在的1.75%。

韓國4月CPI(消費者物價指數)年增4.8%，漲幅創13年半最大。預計5月可能會下降，但還是高達3.3%，可能也會創9年半最高。韓國央行強調，通膨失控前要先發制人，不過卻對借錢成本一直增加，可能會壓抑當地經濟成長一事，抱持謹慎態度。

聯準會升息態勢明顯，韓國央行備感壓力。這也意味著韓美兩國借錢成本的利差，可能在未來幾個月內反轉，或許造成外資大規模從韓國撤走，韓元也會有大貶之虞。

惡性循環下，韓元走貶讓進口商品更貴，進而再度推升當地通膨。因此，韓國央行日前曾表示，若當地通膨大漲的問題還是繼續存在，不排除未來加強升息的力道。