泰山(1218)今(26)日舉行股東會，通過每股配息1元。今年持續受疫情與俄烏戰事影響，各行各業均面臨更嚴峻的原物料上漲壓力，面對這些經營上的挑戰，泰山強調，仍會堅守本業的核心價值，積極推動ESG，持續精進公司治理，創造獲利。

2022年泰山油脂事業包括油品及豆粉，預計銷售量24.2萬噸，食品事業包括常溫及冷藏，預計銷售量1665萬箱，水產事業包括一般及膨化料，預計銷售量1.88萬噸。

泰山110年度合併營業收入淨額為新台幣99.44億元，營業淨利2.09億元，稅後淨利5.92億元，毛利率為15.45%，純益率為5.95%，股東權益報酬率8.45%，每股盈餘1.22元。今股東會通過將110年度可分配盈餘中提撥股東紅利4.99億元，分派現金股利每股1元。

泰山指出，受疫情及全球經貿環境結構影響，110年營運運格外艱辛，不過業績逆勢創下近幾年新高，主要原因包括，大宗油脂靠著緊盯國際行情，靈活調度原料供應，因此成功掌握成本，有效帶動業績成長，穩住獲利。八寶粥、仙草蜜、純水、冰鎮、大吸館等消費性食品，在疫情中仍然表現穩定，加上近年《Cheers》氣泡水人氣商品助攻，以及冷藏新產線推出《堅果作用》杏仁果奶，開創冷藏植物奶新領域，讓營收成果突破前一年表現。大陸事業受疫情影響，積極調整策略，提升營運效益，因此持續擴大營收並穩定獲利。