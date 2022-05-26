周三俄羅斯盧布兌美元匯率升至56盧布的關卡，為自2018年以來首見；盧布兌歐元匯率也觸及7年高點。俄羅斯以出口為主的企業紛紛拋售外幣來納稅；而交易員似乎也對關鍵的償債許可證到期不以為然。

美國財政部周二晚間表示，不會延長一個允許讓俄羅斯向美國債券持有人進行償付的重要豁免期。該豁免於美東時間周三到期。美國此一決定可能把俄羅斯推向外債違約的邊緣。

由於美財政部的豁免，俄羅斯最近在上周五償付了兩檔分別以美元和歐元計價的國際債券，在周日到期前支付完畢。

隨著盧布持續上漲，盧布交易員似乎無視或已經忘記這一點。

儘管俄羅斯遭遇全面經濟危機，但今年以來盧布兌美元匯率已上漲約30%，使盧布成為全球表現最佳的貨幣。

周三在莫斯科交易所盧布兌美元匯率上漲1.2%，來到56.10盧布，稍早時候曾觸及55.80盧布，並創下2018年2月以來的最高水準。

歐元兌歐元匯率上漲0.9%，為58.02盧布，早盤時曾到57.10，為2015年5月以來的最高水準。

Veles Capital在一份簡報中表示，盧布正獲得本月底繳稅期、新的天然氣支付條款要求將外幣兌換為盧布、進口減少、匯率管制等因素的支援。

盧布走強令人擔憂，出口會對俄羅斯預算收入產生負面影響。週一俄羅斯官方出口商必須將外匯收入兌換成盧布的比例，從80%降至50%。

俄羅斯央行周三表示，將在周四召開一次緊急的利率決議會議。分析師預計將有進一步的貨幣寬鬆政策。在今年2月下旬央行因戰爭將利率緊急上調至20%後，央行曾兩次將利率下調300個基點，來到14%。

普羅米什維亞茲銀行分析師說，面對周通貨膨脹的急劇下降，中央銀行已決定不再等待6月10日召開的下次會議，並可能將關鍵利率降至10%至12%。

俄羅斯股市指數攀升。以美元計價的RTS指數上漲1.4%，為1291.4點。以盧布計價的MOEX指數上漲0.3%，至2299.5點。