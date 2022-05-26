台北醫學大學在Google Cloud協助下，成為台灣首家同時採用Google CloudPlatform（GCP）與Google Workspace for Education Plus的高等教育機構，從原有公有雲平台轉換至GCP，以最新技術打造更優質的數位教學環境，未來將持續協助北醫大落實科技賦能人才。

北醫大擁有超過6000名學生、2個校區和包括北醫附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院、新國民醫院等6家附屬醫院，是台北地區最大國際醫療中心之一，具備穩定且快速的數位學習支援與教務行政系統，以因應師生授課、學習及行政工作需求更顯重要。

然而，北醫大因原有公有雲網路連線速度慢、負載量無法隨流量大小彈性調整等問題，使行政系統常當機，造成學生與行政人員選課與招生諸多不便。對此，北醫大採用Google Cloud服務，經雙方討論後制定出3階段計畫，循序漸進達成北醫大數位教育願景。

北醫大去年升級使用Google Workspace for Education Plus方案，提供師生更多工具和技術以優化數位教育與學習品質，可在Google Meet上舉行多達500名參與者的視訊會議，進行分組活動、線上投票與問答，並可錄製講解內容課後複習，遠距教學也能維持教學品質。

而疫情期間教職員生對Google Meet的需求及依賴度大幅成長，一天開的線上會議多達600場，穩定的雲端環境讓線上會議得以順利進行。未來將進一步結合Chromebook打造智慧教室，以軟、硬體的深度整合優化師生互動體驗，實現多校區線上、線下混合學習模式。

Google Cloud與具深厚雲端遷移經驗的菁英合作夥伴CloudMile萬里雲，協助北醫大重新設計混和雲架構到推出教育雲服務。以人資系統為例，在導入新架構後反應時間從過往的30微秒降至10微秒，大幅提升教學務系統運作效率、更提高流量尖峰時期的服務品質。

在建立基礎架構後，Google Cloud將與北醫大展開資料系統與AI/ML解決方案升級計畫，如研究方面將規畫數據處、巨量影像中心、臨床數據中心、生物資訊中心等，藉由Google Cloud人工智慧平台，加速北醫醫療AI的開發。

教育方面，Google Cloud將提升醫學資訊、大數據科技與管理研究所與AI醫療碩士在職專班等研究所的學研進階運用，未來將針對AI/ML技術進行進一步的深度開發，藉由真實案例導入深化機器學習訓練成果、更以畢業專題方式，讓學生有親自參與機器學習計畫的機會。

疫情加速全球產業數位化的腳步，Google Cloud透過雲端科技知識與數位轉型經驗的傳承，持續協助高等教育機構打造完善雲端環境，除了以永續經營的理念培育優秀人才外，下一步更考慮將合作推展至智慧醫療雲建立，完成北醫大一校六院的數位整合。